Уилл Клайбёрн установил рекорд результативности в решающей игре с «Фенербахче»

Лёгкий форвард ЦСКА Уилл Клайбёрн в третьем матче серии плей-офф Евролиги с «Фенербахче» установил личный рекорд результативности в турнире. 30-летний игрок набрал 34 очка. Он реализовал 9 бросков из 14 с игры, 5 трёхочковых из 9, 11 штрафных из 14. Кроме того, Клайбёрн сделал 7 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот. Он провёл на площадке 31,5 минуты.
Примечательно, что в матче плей-офф Евролиги в последний раз кому-либо удавалось набрать 34+ очка в 2018 году. Тогда разыгрывающий «Химок» Алексей Швед набрал 36 очков в матче с ЦСКА.
Московский клуб завершил серию с «Фенербахче» в трёх матчах. ЦСКА стал первым клубом, который вышел в «Финал четырёх» в нынешнем сезоне.
Соперником ЦСКА в полуфинале станет победитель пары «Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) — «Реал» (Мадрид, Испания). В данный момент в серии лидирует турецкий клуб — 2-1. Четвёртая игра пройдёт в Мадриде в четверг, 29 апреля.
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