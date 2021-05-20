Крис Пол намекнул на переход третьей суперзвезды в «Финикс»

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол опубликовал в «Инстаграме» старую фотографию, на которой он изображён с бывшими одноклубниками Девином Букером и Карл-Энтони Таунсом. Многие болельщики предположили, что Пол намекнул на создание нового «Большого трио» в команде.

Танус — близкий друг Букера. Ранее они говорили, что хотели бы объединиться в одной команде с Д’Анджело Расселлом.

Фотография была сделана ещё пять лет назад, о чём в подписи напомнил Пол.

Ранее Крис Пол превзошёл легендарного Мэджика Джонсона по количеству передач за карьеру и поднялся на пятое место в истории НБА по этому показателю.

В матче регулярного чемпионата против «Милуоки Бакс» (128:127 ОТ) 35-летний Пол записал себе в актив 13 передач, увеличив общий показатель за карьеру до 10 145. Пол обошёл Мэджика (10 141) во второй половине четвёртой четверти, отдав передачу в быстрый прорыв на атакующего защитника Девина Букера.

Марк Джексон (10 334) и Стив Нэш (10 335) — ближайшие цели Пола в исторической гонке плеймейкеров. Джон Стоктон (15 806) и Джейсон Кидд (12 091) занимают две первые позиции.