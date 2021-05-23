Шакил О'Нил назвал игрока, который заслуживает стать MVP больше чем кто-либо

Член Зала славы, прославленный баскетболист Шакил О'Нил, выступающий ныне на ТВ в роли эксперта, назвал игрока, который по итогам нынешнего регулярного чемпионата больше других заслуживает титул MVP. По его словам, таковым является лидер «Голден Стэйт Уорриорз», разыгрывающий защитник Стефен Карри. Шакилу возразил другой прославленный ветеран Чарльз Баркли, отметивший, что MVP должен выступать в команде с топ-результатами, но О'Нил был непреклонен.

«Карри на данный момент лучший игрок лиги. Мне плевать на рекорд его команды. Он всё равно остаётся лучшим», — сказал О'Нил на видео, фрагмент которого размещён на странице Bleacher Report в «Твиттере».

В сезоне-2020/2021 Стефен принял участие в 63 матчах (все в старте), набирая в них 32,0 очка, собирая 5,5 подбора, совершая 5,8 передачи и 1,2 перехвата.