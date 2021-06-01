Стефен Карри отреагировал на снятие Наоми Осаки с «Ролан Гаррос»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поддержал решение второй ракетки мира Наоми Осаки сняться с турнира «Ролан Гаррос» ради психического здоровья.



«Хотелось бы, чтобы людям не приходилось принимать столь сложные решения. Но это чертовски впечатляюще, когда кто-то не боится пойти по большому и сложному пути, в то время как сильные мира сего не могут защитить самих себя. Большое уважение», – написал Карри на своей странице в «Твиттере».



До начала турнира Наоми сообщила, что не будет общаться с журналистами. 30 мая её оштрафовали на 15 тысяч долларов за пропущенную пресс-конференцию. Турниры «Большого шлема» заявили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация теннисистки.