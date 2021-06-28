Скотти Пиппен назвал единственного соперника в НБА, которого он боялся

Член Зала славы, легендарный баскетболист Скотти Пиппен рассказал, что опасался Шакила О'Нила на паркете.



«Играть против Шакила О'Нила было сложно. За свою карьеру я мало кого боялся, но Шак был одним из тех игроков, кого я действительно боялся, особенно когда мне приходилось играть против него в защите. У него были скорость, сила, ловкость. Против него было трудно обороняться.



Думаю, защита при атаках Шака была даже хуже, чем игра один на один. При бросках он сильно размахивал руками, и вы могли получить удар от него. Считаю, что он был самым доминирующим игроком в истории. Майкл Джордан был самым неудержимым, но в ситуации с Шаком весь план заключался в том, чтобы не дать ему бежать», — цитирует Пиппена Basketball Network.