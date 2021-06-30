Источник назвал новый клуб Кавая Леонарда в случае ухода из «Клипперс»

Известный эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о будущем Кавая Леонарда в НБА. Телеведущий предположил, что звёздный игрок может продолжить карьеру в «Майами Хит».



«Я скорее вижу, как он переходит, например, в „Майами Хит“. Очевидно, что он хочет получить хороший контракт, а я не знаю, сколько денег ему будут готовы дать в „Лос-Анджелес Лейкерс“, — приводит слова Стивена Эй Смита Fadeaway World.



Звёздный игрок может продлить контракт на следующий сезон. Его гонорар составит $ 36 млн.



Леонард не принял участие в пятом матче финала Западной конференции из-за повреждения. До травмы Леонард был одним из лучших игроков плей-офф. Форвард «Лос-Анджелеса» набирал в среднем 30,4 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи при точности 57% с игры, 39% из-за дуги.