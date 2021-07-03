Врачи вынесли вердикт по Яннису Адетокунбо перед шестым матчем финала Востока
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«Милуоки Бакс» официально объявил, что форвард Яннис Адетокунбо не примет участия в шестом матче финала Восточной конференции НБА с «Атланта Хоукс» (3-2) из-за растяжения связок левого колена.
Греческий баскетболист травмировал колено во время четвёртой встречи серии, после чего пропустил пятый матч. Есть вероятность, что Адетокунбо получит разрешение врачей на участие в седьмой игре, если она потребуется. В случае поражения «Бакс» субботу в Атланте исход серии решится в понедельник в Милуоки.
Статус разыгрывающего «Хоукс» Трэя Янга, получившего ушиб кости правой ступни в третьей игре серии, всё ещё находится под вопросом. Решение по участию Янга будет принято незадолго до начала шестого матча.
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