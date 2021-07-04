Расписание финала НБА
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НБА на официальном сайте опубликовала полное расписание матчей финальной серии плей-офф 2021 года между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс».
Серия стартует в Финиксе во вторник, 6 июля.
Расписание финальной серии плей-офф НБА-2021:
1-й матч. 6 июля. «Финикс» – «Милуоки»
2-й матч. 8 июля. «Финикс» – «Милуоки»
3-й матч. 11 июля. «Милуоки» – «Финикс»
4-й матч. 14 июля. «Милуоки» – «Финикс»
5-й матч*. 17 июля. «Финикс» – «Милуоки»
6-й матч*. 20 июля. «Милуоки» – «Финикс»
7-й матч*. 22 июля. «Финикс» – «Милуоки»
* – при необходимости.
«Милуоки» вышел в финальную серию впервые с 1974 года. «Финикс» не сражался за чемпионский титул с 1993 года. «Бакс» в финале конференции обыграли «Атланту Хоукс», «Санз» оказались сильнее «Лос-Анджелес Клипперс».
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