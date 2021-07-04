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Финал НБА «Финикс» — «Милуоки», расписание матчей

Расписание финала НБА
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НБА на официальном сайте опубликовала полное расписание матчей финальной серии плей-офф 2021 года между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс».

Серия стартует в Финиксе во вторник, 6 июля.

Расписание финальной серии плей-офф НБА-2021:

1-й матч. 6 июля. «Финикс» – «Милуоки»

2-й матч. 8 июля. «Финикс» – «Милуоки»

3-й матч. 11 июля. «Милуоки» – «Финикс»

4-й матч. 14 июля. «Милуоки» – «Финикс»

5-й матч*. 17 июля. «Финикс» – «Милуоки»

6-й матч*. 20 июля. «Милуоки» – «Финикс»

7-й матч*. 22 июля. «Финикс» – «Милуоки»

* – при необходимости.

«Милуоки» вышел в финальную серию впервые с 1974 года. «Финикс» не сражался за чемпионский титул с 1993 года. «Бакс» в финале конференции обыграли «Атланту Хоукс», «Санз» оказались сильнее «Лос-Анджелес Клипперс».

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