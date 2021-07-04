Расписание финала НБА

НБА на официальном сайте опубликовала полное расписание матчей финальной серии плей-офф 2021 года между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс».



Серия стартует в Финиксе во вторник, 6 июля.



Расписание финальной серии плей-офф НБА-2021:



1-й матч. 6 июля. «Финикс» – «Милуоки»



2-й матч. 8 июля. «Финикс» – «Милуоки»



3-й матч. 11 июля. «Милуоки» – «Финикс»



4-й матч. 14 июля. «Милуоки» – «Финикс»



5-й матч*. 17 июля. «Финикс» – «Милуоки»



6-й матч*. 20 июля. «Милуоки» – «Финикс»



7-й матч*. 22 июля. «Финикс» – «Милуоки»



* – при необходимости.



«Милуоки» вышел в финальную серию впервые с 1974 года. «Финикс» не сражался за чемпионский титул с 1993 года. «Бакс» в финале конференции обыграли «Атланту Хоукс», «Санз» оказались сильнее «Лос-Анджелес Клипперс».