Владимир Гомельский предположил, почему Пантер выбрал «Партизан» вместо ЦСКА

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями по поводу решения защитника Кевина Пантера подписать двухлетний контракт с «Партизаном». Ранее сообщалось, что Пантер близок к переходу в ЦСКА.



«Уйти из «Милана», отказать ЦСКА, перейти в «Партизан» — в чём прогресс решения Пантера? Читал на счёт Уономейкира: игрок с опытом, я думаю, вписался бы в игру ЦСКА», — поинтересовались у Гомельского



«Если я правильно понимаю, то Пантер выбрал тренера», — ответил Владимир.



В следующем сезоне «Партизан» будет участвовать в Еврокубке. Тренером команды является 9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович. В прошлом сезоне Евролиги Кевин стал самым результативным игроком «Милана», набирая 15,0 очка в среднем за игру.

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