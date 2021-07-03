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ЦСКА упустил Кевина Пантера и не подписывает новых игроков в межсезонье — это крупная проблема

ЦСКА упустил крупную трансферную цель. Шансов на спасение нового сезона уже нет?
Арина Ершова
ЦСКА упустил Кевина Пантера
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Армейцы бездействуют. Кевин Пантер и другие топы уходят к конкурентам. Возвращать титул Евролиги в Россию никто не собирается?

Больше трёх недель прошло с момента завершения сезона-2020/2021, а состав московского ЦСКА пока что пополнил только один новичок — Марюс Григонис. При этом на межсезонье перед селекционным отделом армейцев стоит серьёзная задача — поиск качественных первого и второго номеров. Время идёт, но подвижек в этом плане всё ещё не наблюдается. И трансферная кампания москвичей пока не впечатляет.

Накануне ЦСКА упустил одного из игроков, которым планировал усилиться, — Кевина Пантера. В прошлом сезоне Евролиги он стал самым результативным в составе «Милана», в среднем набирая 14,3 очка за игру. Защитник находился в шаге от подписания контракта с армейцами, однако перешёл в «Партизан», где будет выступать под руководством Желько Обрадовича. Пантер заключил с белградским клубом двухлетнее соглашение, которое стало самым крупным в истории сербского баскетбола — игрок получит 3 млн евро. Что из этого повлияло на решение Кевина о выборе клуба, известно только ему самому, но наверняка можно сказать одно — ЦСКА свой шанс упустил.

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При этом москвичи продлили контракт с Габриэлем Лундбергом, который перешёл в команду из «Зелёна-Гуры» в феврале. В Евролиге дебютант турнира сыграл в 15 матчах, в которых в среднем набирал 11,3 очка (43,6% трёхочковых), делал 2,5 подбора и 2,2 передачи за 20 минут игрового времени, в Единой лиге ВТБ он был признан лучшим новобранцем года. Инсайдер Донатас Урбонас сообщал, что сначала Лундберг отказался продлевать контракт с москвичами, чтобы оценить шансы перехода в НБА. Но в итоге датчанин всё-таки продлил соглашение с ЦСКА по схеме «2+1».

Ещё один представитель задней линии, имя которого связывают с московским клубом, — лидер «Зенита» Кевин Пангос. Он, бесспорно, является исполнителем очень высокого уровня. В минувшем сезоне Евролиги Пангос в среднем набирал 13,5 очка, 6,7 передачи и 2 подбора за 29 минут с реализацией трёхочковых 39%, благодаря чему стал самым полезным игроком в составе петербуржцев. Сообщалось, что ЦСКА предложил Кевину контракт на два года с зарплатой примерно 4 млн долларов.

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что шансы удержать Пангоса практически минимальные. Но его рвение играть в НБА — главная загвоздка для московского клуба, «Зенита» и любого другого европейского клуба. Кевин хочет повременить с выбором новой команды и дождаться августа, когда в США откроется рынок свободных агентов. А в контракт, который ЦСКА предлагал Пангосу, была включена опция досрочного расторжения в случае перехода в клуб НБА до 15 сентября. Даже если москвичам удастся переманить Пангоса, этот трансфер будет весьма неоднозначным, ведь уже к началу сезона ЦСКА рискует остаться без него.

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ЦСКА также приписывают интерес к 31-летнему Брэду Уонамейкеру, который на данный момент защищает цвета «Шарлотт Хорнетс». У американца уже есть опыт выступления в Европе — он успел поиграть за «Лимож», «Пистойю», «Дарушшафаку» и «Фенербахче». Минувший сезон Уонамейкер начал в составе «Голден Стэйт Уорриорз», но незадолго до дедлайна перешёл в «Шарлотт Хорнетс». В их составе он провёл 22 матча, в которых в среднем набирал 6,9 очка, 1,8 подбора и 3,4 передачи.

По меркам НБА статистика скромная, но, выступая в Евролиге, он был лидером по набранным очкам и ассистам в «Дарушшафаке» и вторым по этим показателям в «Фенербахче». Уонамейкер — точно не самый плохой вариант для ЦСКА, но и далеко не топовый, хоть переезд игрока из НБА в Европу всегда создаёт соответствующий ажиотаж. К Брэду есть вопросы по чистому плеймейкингу — главной потребности ЦСКА. Топового первого номера на горизонте пока не видно, если не считать неоднозначной и неопределённой ситуации с Пангосом.

При этом в команде до сих пор не решили ситуацию с Майком Джеймсом, уход которого и создал столь острую потребность в усилении задней линии. Американец покинул ЦСКА в апреле из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом и завершил сезон «Бруклин Нетс». Контракт Джеймса с ЦСКА действителен до 2023 года, и в случае его разрыва клуб будет вынужден выплатить неустойку в размере 5 млн долларов. Армейцы хотят, чтобы Джеймс остался в НБА — в этом случае команда попытается договориться с игроком об урезании хотя бы части положенной ему зарплаты или даже «заморозке» контракта. Но о продлении соглашения с «Нетс» или возможном переходе Майка в другой американский клуб никакой информации пока не появлялось. Джеймс — исполнитель, который точно не в приоритете у клубов лиги.

У ЦСКА ещё есть время поискать более подходящие варианты на рынке, чтобы не потянуть существующие проблемы с собой в следующий сезон. После подписания Григониса казалось, что у москвичей уже всё распланировано и мы вот-вот узнаем имена ещё нескольких дебютантов команды. Но на деле всё оказалось не так просто, и с подписаниями армейцы не торопятся. СМИ подогревают интерес к происходящему, периодически называя всё новых и новых кандидатов на переход в московский клуб. Однако подписаний всё нет и нет. Дэниел Хэкетт, Иван Ухов, Габриэль Лундберг и Марюс Григонис — не исключено, что эта четвёрка будет формировать ротацию в задней линии команды Итудиса. Пока армейцы так и не заполучили элитного первого номера, хотя, казалось бы, это задача, которую нужно решить уже на старте межсезонья.

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Продление ведущих игроков — хорошо, но только этим сыт не будешь. Всех топов на рынке (не только представителей задней линии) постепенно разбирают конкуренты. Дело даже не в Пантере, который ушёл в клуб Еврокубка. Например, представитель Евролиги «Фенербахче» уже подписал Ачилле Полонару и Пьеррию Хенри из «Басконии» (любимое место поиска кадров ЦСКА). Обоим приписывали интерес со стороны ЦСКА, но баскетболисты оказались в Стамбуле.

С каждым днём у армейцев остаётся всё меньше времени. Шансов на спасение нового сезона уже нет? Возможно. Любые дополнительные сутки бездействия уж точно сводят их к минимуму. Возвращать титул Евролиги в Россию никто не собирается? Без приобретения суперзвёздного игрока задней линии победить в сильнейшем турнире континента фактически нереально. Ждём, что будет дальше. Надеемся, что ЦСКА закроет кричащую потребность и подойдёт к новому сезону во всеоружии. Но пока ситуация достаточно тревожная.

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