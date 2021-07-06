«Можете ставить мой дом». Кендрик Перкинс назвал гарантированного чемпиона НБА

Бывшая звезда НБА Кендрик Перкинс выразил уверенность в том, что «Финикс Санз» выиграет чемпионат в нынешнем сезоне. «Финикс» вышел в финал НБА, где сыграет с «Милуоки Бакс».
«Я очень сильно верю в «Финикс». Я бы хотел, чтобы вы накануне отправились в Лас-Вегас и сделали ставку. Я бы сказал, чтобы вы поставили мой дом на победу «Финикса». Настолько сильно я в них уверен.
У «Финикса» всё сбалансировано. У них отличная глубина состава, великолепные Девин Букер и Крис Пол.
Команда отлично бросает, здорово защищается, есть молодая звезда в лице Деандре Эйтона. А когда смотришь на их скамейку запасных, то можешь быть уверен в игроках», — цитирует Перкинса Essentially Sports.
В первом раунде плей-офф «Финикс» выбил из турнира действующего чемпиона, «Лос-Анджелес Лейкерс».
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