«Финикс» понёс кадровую потерю в первом матче финала НБА

Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Дарио Шарич выбыл из строя, травмировав правое колено в первой четверти первого матча серии финала НБА с «Милуоки Бакс» (118:105, 1-0), сообщает официальный сайт НБА.



27-летний хорватский баскетболист отыграл всего две минуты, прежде чем был вынужден покинуть паркет и вернуться в раздевалку за 1:43 до конца стартовой четверти. Позже команда объявила, что форвард не сможет продолжить встречу.



Средние показатели показатели Шарича в минувшем регулярном чемпионате составили 8,7 очка, 3,8 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч. В плей-офф роль хорвата в ротации главного тренера «Санз» Монти Уильямса стала менее значимой. Шарич набирал в среднем 4,8 очка и 2,6 подбора за 11,1 минуты в постсезоне..