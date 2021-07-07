Грег Попович высказался о Кевине Дюранте

Главный тренер сборной США Грег Попович признался, что сделал бы всё возможное в случае, если бы лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант решил не принимать участия в Олимпийских играх.
«Если бы он отказался, я бы умолял, плакал, делал всё возможное, чтобы заставить его передумать. Он обожает эту игру. Он любит побеждать, ему нравится дух товарищества.
Он просто неравнодушен ко всему этому. Так он и черпает мотивацию. К счастью для всех нас, он таков», — приводит слова Поповича New York Post.
Ранее сообщалось, что Дюрант во время тренировочного лагеря в Лас-Вегасе будет жить вместе с центровым «Кливленд Кавальерс» Кевином Лавом. Олимпийский баскетбольный турнир в Токио начнётся 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведёт подготовительные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.
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