Шакил О'Нил создал свою сборную для игры против Леброна, Карри и Адетокунбо

Легенда НБА, ныне эксперт Шакил О’Нил опубликовал новый пост в «Инстаграме». Легендарный баскетболист предложил подписчикам выбрать, кто выиграет серию из семи игр по правилам плей-офф НБА из двух троек игроков.



В первую тройку вошли звёзды настоящего времени — Яннис Адетокунбо, Леброн Джеймс и Стефен Карри. В тройку лучших игроков поколения Шакила О'Нила он поставил себя, Коби Брайанта и Аллена Айверсона.



«Кто выиграет серию из семи игр?» — подписал фотографию О'Нил.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Шакила O'Нила.

Ранее О’Нил назвал пятёрку лучших игроков НБА 2000-х. В команду О'Нила вошли: сам эксперт, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Аллен Айверсон и Тим Данкан.