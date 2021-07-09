Шакил О'Нил создал свою сборную для игры против Леброна, Карри и Адетокунбо
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Легенда НБА, ныне эксперт Шакил О’Нил опубликовал новый пост в «Инстаграме». Легендарный баскетболист предложил подписчикам выбрать, кто выиграет серию из семи игр по правилам плей-офф НБА из двух троек игроков.
В первую тройку вошли звёзды настоящего времени — Яннис Адетокунбо, Леброн Джеймс и Стефен Карри. В тройку лучших игроков поколения Шакила О'Нила он поставил себя, Коби Брайанта и Аллена Айверсона.
«Кто выиграет серию из семи игр?» — подписал фотографию О'Нил.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Шакила O'Нила.
Ранее О’Нил назвал пятёрку лучших игроков НБА 2000-х. В команду О'Нила вошли: сам эксперт, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Аллен Айверсон и Тим Данкан.
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