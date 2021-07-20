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«Нью-Йорк» собирается переманить двух топ-скореров НБА следующим летом

«Нью-Йорк» собирается переманить двух топ-скореров НБА следующим летом
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Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил и защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин могут перебраться в «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщил инсайдер SNY.tv Ян Бегли, ссылаясь на собственные источники.

В регулярном чемпионате НБА Лавин в среднем за матч набирал 27 очков, Бил — 31.

«Нью-Йорк» стал шестым в списке самых популярных клубов НБА по продажам продукции. Возглавили список «Лейкерс». Затем идут «Бруклин», «Финикс», «Милуоки», «Чикаго Буллз».

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Никс» не станет отдавать тяжёлого форварда Оби Топпина и центрового Митчелла Робинсона ради разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда. По сведениям издания Pickandroll, ссылающегося на New York Post, игроком, которого «Никс» готовы рассмотреть для обмена, является атакующий защитник Ар Джей Барретт.

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