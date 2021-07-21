Девин Букер: это боль, которую я ранее не испытывал в своей жизни

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер заявил, что сильно переживает из-за поражения в своём первом в карьере финале. «Финикс» уступил «Милуоки» в шестом матче серии (98:105, 2-4).



«Это боль, которую я ранее не испытывал в своей жизни. Я хочу всегда играть в победный баскетбол. Меня не волнует, что люди думают обо мне или говорят о моей игре. Они не побывали в моей шкуре и не пережили того, что пережили мы», — приводит слова Букера журналистка Мелисса Ролин на своей странице в «Твиттере».



Кроме того, Букер сообщил, что через несколько часов после финала отправится на самолете в Токио, где присоединится к сборной США для участия в Олимпиаде. В шестом матче Букер записал себе в актив 19 очков и 5 передач при 6 потерях, реализовав 8 из 22 бросков с игры и ни одного трёхочкового (0 из 7).