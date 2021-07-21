Три человека пострадали в результате стрельбы в Милуоки после чемпионства «Бакс»

В центре Милуоки произошла стрельба во время празднования чемпионства «Милуоки Бакс» в НБА. В результате инцидента пострадали три человека, сообщает ESPN со ссылкой на местную полицию.

Стрельба произошла после полуночи недалеко от реки и местной арены, на которой проходил заключительный матч финальной серии НБА с «Финикс Санз». Там собрались около 65 тыс. человек, устроивших вечеринку на улице. Сообщается, что стрельба произошла в районе, в котором расположено множество баров и кафе.

Известно, что все трое пострадавших получили ранения, не угрожающие жизни. По горячим следам полиция задержала несколько человек.

Отметим, что «Бакс» впервые за 50 лет выиграли чемпионат НБА. Финальная серия завершилась со счётом 4-2.