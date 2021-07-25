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Глава ФИБА: во главе РФБ – очень прогрессивный лидер Андрей Кириленко

Глава ФИБА: во главе РФБ – очень прогрессивный лидер Андрей Кириленко
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Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола Андреас Загликис поделился мнением об уровне развития в России баскетбола 3х3, а также высказался о президенте Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрее Кириленко.

«Проект баскетбола 3х3 был запущен в 2007 году, в 2011-м был проведён первый турнир, а в 2012-м — первый Кубок мира. Прошло десять лет, и мы добрались до Олимпиады, чему очень рады. За эти годы ФИБА смогла организовать чёткую структуру, пирамиду соревнований.

Говоря про Россию относительно баскетбола 3х3, мы видим историю успеха, и большая заслуга в этом принадлежит Российской Федерации баскетбола. У вашей страны большие традиции в баскетболе и на протяжении многих лет эти традиции переносились на стритбольные соревнования в России, и когда мы начали, россияне уже знали, что делать, что это за вид спорта.

Во-вторых, во главе Российской федерации баскетбола — очень прогрессивный лидер, мой коллега по совету ФИБА Андрей Кириленко, который очень быстро понял, как организовать национальные сборные и соревнования, именно поэтому российская команда пробилась на Олимпиаду по рейтингу, а для этого нужны годы правильной подготовки. И хочу подчеркнуть, что в 2019 году по моей рекомендации Кириленко был выбран президентом комиссии ФИБА по баскетболу 3х3», — приводит слова Загликиса ТАСС.

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