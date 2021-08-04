Стали известны детали нового контракта Криса Пола с «Финиксом»

Стали известны детали нового контракта разыгрывающего Криса Пола с «Финикс Санз».

«Насколько я понимаю, третий год в контракте Криса Пола гарантирован только на $ 15 млн. Если он отыграет только 2 года, то получит $ 75 млн. Если он проведёт 3 года в команде, то получит $ 90 млн. Четвёртый год может быть активирован по желанию клуба», – сообщает в своём «Твиттере» инсайдер Джон Камбадоро.

Напомним, что в воскресенье Пол отказался от опции на игрока, которая могла обеспечить ему $ 44 млн зарплаты в следующем сезоне. Пол надеялся получить долгосрочный контракт и был готов пойти на урезание зарплаты в среднем за год. «Санз» были единственной командой НБА, которая могла предложить ему соглашение длительностью более трёх лет по действующему коллективному договору.

Пол перенёс операцию на левом запястье вскоре после завершения финала НБА с «Милуоки Бакс» (2-4) в прошлом месяце. Ожидается, что 36-летний баскетболист будет готов к началу тренировочного лагеря осенью.