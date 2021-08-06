Кавай Леонард решил, в каком клубе продолжит карьеру

Форвард Кавай Леонард решиние остаться в «Лос-Анджелес Клипперс», условия нового контракта обсуждаются, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс на своей странице в «Твиттере».



Этим летом Леонард отказался от опции игрока на 36 миллионов долларов, чтобы выйти на рынок свободных агентов. Кавай может подписать четырёхлетний контракт на 176,2 миллиона долларов или заключить сделку на один сезон, чтобы в 2022 году при выходе на рынок претендовать на пятилетнее соглашение на сумму 235 миллионов.



В июле Леонард перенёс операцию по восстановления разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф НБА. В 52 матчах регулярного чемпионата Кавай набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру.