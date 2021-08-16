В «Голден Стэйт» объяснили выдачу Карри рекордной зарплаты в истории НБА

Ассистент генменеджера «Голден Стэйт Уорриорз» Кирк Лэйкоб объяснил, почему клуб считает разумным продление контракта со Стефеном Карри на четыре года и $ 215 млн.

«Стефен невероятно важен для нас. Карри и есть «Уорриорз». Этот человек является главной движущей силой клуба на протяжении десяти последних лет. Он играет большую роль для баскетбола. Он играет очень важную роль для НБА. Он потрясающий, и мы рады за него. Конечно, мы рады и за всех любителей баскетбола, и за клуб», — цитирует Лэйкоба Fadeaway World.

Карри стал первым игроком в истории НБА, подписавшим за карьеру как минимум два контракта на сумму более 200 миллионов долларов. Продление Карри вступит в силу с сезона-2022/2023. Общая сумма действующего контракта Стефена составит рекордные 261 млн на пять лет с рекордной средней зарплатой $ 52,2 млн. Карри — первый баскетболист в истории НБА, который будет получать более $ 50 млн за сезон.