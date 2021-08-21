«Лейкерс» хотят подписать доступного на рынке 4-кратного участника Матча звёзд НБА

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» нацелился на подписание контракта с четырёхкратным участником Матча звёзд НБА Полом Миллсэпом, сообщает Essentially Sports. По информации источника, клуб считает потенциальное подписание контракта с 36-летним игроком усилением состава.



Последние четыре сезона Миллсэп провёл в составе «Денвер Наггетс». В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НБА игрок в среднем за матч набирал 9,0 очка, совершал 4,7 подбора и выполнял 1,8 передачи.



Напомним, в нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.



В частности, защитнику Расселлу Уэстбруку 32 года, форвардам Кармело Энтони и Тревору Аризе 37 и 36 лет соответственно. Центровому Дуайту Ховарду 35, атакующим защитникам Уэйну Эллингтону 33, Кенту Бэйзмору 32. Лидеру клуба Леброну Джеймсу в декабре исполнится 37.