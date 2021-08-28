Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Первый номер драфта назвал величайшего игрока в истории, который лучше Леброна и Джордана

Первый номер драфта назвал величайшего игрока в истории, который лучше Леброна и Джордана
Комментарии

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил, что считает форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта величайшим игроком в истории лиги. Об этом первый номер дрфата НБА 2020 года заявил в интервью с журналисткой Тэйлор Рукс.

Тэйлор Рукс: Энтони, ты сказал, что Дюрант — величайший игрок…

Энтони Эдвардс: Ага.

Рукс: Всех времён или в настоящий момент?

Эдвардс: В истории. Его рост 208 сантиметров, но он может делать все то, что делает первый номер.

Рукс: Лучше Джордана?

Эдвардс: Да.

Рукс: Лучше Леброна?

Эдвардс: Ага.

Первый номер драфта НБА 2020 года Эдвардс в дебютном для себя сезоне в лиге набирал 19,3 очка и 4,7 подбора в среднем за игру. В гонке за лучшего новичка Энтони стал вторым, уступив Ламело Боллу («Шарлотт Хорнетс»).

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021