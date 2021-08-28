Первый номер драфта назвал величайшего игрока в истории, который лучше Леброна и Джордана
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил, что считает форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта величайшим игроком в истории лиги. Об этом первый номер дрфата НБА 2020 года заявил в интервью с журналисткой Тэйлор Рукс.
Тэйлор Рукс: Энтони, ты сказал, что Дюрант — величайший игрок…
Энтони Эдвардс: Ага.
Рукс: Всех времён или в настоящий момент?
Эдвардс: В истории. Его рост 208 сантиметров, но он может делать все то, что делает первый номер.
Рукс: Лучше Джордана?
Эдвардс: Да.
Рукс: Лучше Леброна?
Эдвардс: Ага.
Первый номер драфта НБА 2020 года Эдвардс в дебютном для себя сезоне в лиге набирал 19,3 очка и 4,7 подбора в среднем за игру. В гонке за лучшего новичка Энтони стал вторым, уступив Ламело Боллу («Шарлотт Хорнетс»).
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