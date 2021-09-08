«Зенит» показал фото двух Сергеев Карасёвых вместе
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Пресс-служба «Зенита» разместила новый пост в клубном «Инстаграме», показав фото, на котором запечатлены два Сергея Карасёва. Один из них баскетболист петербуржской команды, другой — российский футбольный арбитр.
«Найдите на фото Сергея Карасева», — подписан снимок.
Фотографию можно посмотреть на странице «Зенита» в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что российская бригада арбитров во главе с Карасёвым назначена на матч отборочного турнира чемпионата мира – 2022 в Катаре между сборными Греции и Швеции.
Напомним, вчера, 7 сентября, «Зенит» в товарищеском матче встречался с греческим «Панатинаикосом». Встреча проходила в Афинах и завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 92:85, которую он одержал во втором овертайме.
Новость по теме«Зенит» обыграл «Панатинаикос» в двух овертаймах
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