Мэтт Барнс назвал самого одарённого одноклубника, с которым играл. Это не О'Нил и Брайант

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс поделился мнением о самом одарённом баскетболисте, с которым он когда-либо играл. По его словам, таковым является бывший участник Матча звёзд Винс Картер.

«За время карьеры я получил шанс поиграть с Коби Брайантом, Алленом Айверсоном, Шакилом О'Нилом. Но Винс, наверное, самый одарённый баскетболист, с которым я когда-либо играл», — приводит слова Барнса Yardbarker со ссылкой на подкаст Forgotten Seasons.



Картер завершил карьеру по окончании сезона-2019/2020. Последним его клубом была «Атланта Хокс».



Ранее форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант говорил, что был большим поклонником Винса Картера. В детстве Кевин хотел играть за «Торонто Рэпторс» — первую команду Картера.