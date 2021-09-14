Мэтт Барнс назвал самого одарённого одноклубника, с которым играл. Это не О'Нил и Брайант
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Бывший игрок НБА Мэтт Барнс поделился мнением о самом одарённом баскетболисте, с которым он когда-либо играл. По его словам, таковым является бывший участник Матча звёзд Винс Картер.
«За время карьеры я получил шанс поиграть с Коби Брайантом, Алленом Айверсоном, Шакилом О'Нилом. Но Винс, наверное, самый одарённый баскетболист, с которым я когда-либо играл», — приводит слова Барнса Yardbarker со ссылкой на подкаст Forgotten Seasons.
Картер завершил карьеру по окончании сезона-2019/2020. Последним его клубом была «Атланта Хокс».
Ранее форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант говорил, что был большим поклонником Винса Картера. В детстве Кевин хотел играть за «Торонто Рэпторс» — первую команду Картера.
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