Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэтт Барнс назвал самого одарённого одноклубника, с которым играл. Это не О'Нил и Брайант

Мэтт Барнс назвал самого одарённого одноклубника, с которым играл. Это не О'Нил и Брайант
Комментарии

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс поделился мнением о самом одарённом баскетболисте, с которым он когда-либо играл. По его словам, таковым является бывший участник Матча звёзд Винс Картер.

«За время карьеры я получил шанс поиграть с Коби Брайантом, Алленом Айверсоном, Шакилом О'Нилом. Но Винс, наверное, самый одарённый баскетболист, с которым я когда-либо играл», — приводит слова Барнса Yardbarker со ссылкой на подкаст Forgotten Seasons.

Картер завершил карьеру по окончании сезона-2019/2020. Последним его клубом была «Атланта Хокс».

Ранее форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант говорил, что был большим поклонником Винса Картера. В детстве Кевин хотел играть за «Торонто Рэпторс» — первую команду Картера.

Новость по теме
Джейлен Роуз объяснил, почему назвал Майкла Джордана переоценённым
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021