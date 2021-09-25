Гомельский назвал новые клубы, которые нужны Единой лиге ВТБ

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о клубах, которые пригодились бы Единой лиге ВТБ.

«А нужен ли Лиге такой неконкурентноспособный клуб как Цмоки?» — спросили у Гомельского на его официальном сайте.



«Это уж Единая лига, пусть сама решает. Вот какие клубы точно нужны — это «Самара», «Уралмаш», «Ижевск» и т. д. по списку российских баскетбольных центров», — ответил Владимир.



Не так давно Eurohoops представил ежегодный рейтинг лучших европейских лиг. Единая лига ВТБ сохранила второе место в топ-10. Его она занимала и в прошлом году. На первой строчке рейтинга испанская АСВ. Замыкает тройку чемпионат Турции.



Ранее Гомельский поделился мнением о продолжающемся конфликте между разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Беном Симмонсом и менеджментом клуба.