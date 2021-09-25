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Гомельский назвал новые клубы, которые нужны Единой лиге ВТБ

Гомельский назвал новые клубы, которые нужны Единой лиге ВТБ
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о клубах, которые пригодились бы Единой лиге ВТБ.

«А нужен ли Лиге такой неконкурентноспособный клуб как Цмоки?» — спросили у Гомельского на его официальном сайте.

«Это уж Единая лига, пусть сама решает. Вот какие клубы точно нужны — это «Самара», «Уралмаш», «Ижевск» и т. д. по списку российских баскетбольных центров», — ответил Владимир.

Не так давно Eurohoops представил ежегодный рейтинг лучших европейских лиг. Единая лига ВТБ сохранила второе место в топ-10. Его она занимала и в прошлом году. На первой строчке рейтинга испанская АСВ. Замыкает тройку чемпионат Турции.

Ранее Гомельский поделился мнением о продолжающемся конфликте между разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Беном Симмонсом и менеджментом клуба.

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