Стефен Карри отреагировал на отказ «Голден Стэйт» приобретать новую звезду

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, ставший участником подкаста Brother From Another, высказался о решении своего клуба не приобретать нового топового игрока в межсезонье.
Карри не стал называть конкретных имён, при этом намекнул, что просил руководство «Уорриорз» приобрести ещё одного звёздного игрока, однако клуб, по его словам, бездействовал в этом вопросе.
Ранее владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб поставил под сомнение целесообразность обмена разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса в свой клуб, объяснив это высокой заработной платой баскетболиста.
Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
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