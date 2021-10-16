Назван игрок «Кливленда», которого ненавидят все одноклубники

Скаут, оставшийся анонимным, высказался о защитнике «Кливленд Кавальерс» Коллине Секстоне. По словам собеседника, Коллин является самым ненавидимым игроком в своей команде.



«Я думаю, что Коллин Секстон — запасной вариант для команды и тот ещё ублюдок. Никто из его товарищей по команде не любит его. Мне вот больше нравится Дариус Гарлэнд. Этот парень действительно классно играет. Он постоянно оказывает давление, потому что здорово бросает и пасует. Он не выходит на паркет лишь затем, чтобы улучшить свою статистику, а потом отправиться отдыхать, как это делает Секстон», — приводит слова анонимного скаута Sports Illustrated.



Ранее 15 менеджеров, работающих в клубах НБА, назвали игрока, который способен добиться наибольшего прогресса в новом сезоне. Каждый принявший участие в опросе назвал тройку претендентов. В результате первое место занял Дариус Гарлэнд.

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