Крис Пол установил уникальный рекорд в истории НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол по итогам матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:105) стал единственным игроком в истории НБА, набравшим 20 тысяч очков и 10 тысяч передач за карьеру.
36-летний Пол вошёл в число 11 действующих баскетболистов, которых на этой неделе включили в список 75 лучших за время существования НБА. За 17 сезонов в лиге Крис представлял пять разных клубов. Пол занимает 47-е место в истории НБА по набранным очкам за карьеру и пятое по количеству передач. В нынешнем сезоне достижение Пола может покорить форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, которому осталось сделать 299 передач до отметки 10 тысяч за карьеру.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» NBA.
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