Аналитик НБА назвал главную причину того, что Леброн Джеймс не завоюет титул в этом сезоне

Обозреватель Скип Бэйлесс назвал причину того, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не сможет бороться за звание чемпиона Национальной баскетбольной лиги в нынешнем сезоне.

«Я никогда не видел такой природной силы, как у Расселла Уэстбрука. Но проблема в том, что он сам по себе., всегда действует в одиночку. Все в восторге от того, что в среднем он делал трипл-дабл в течение четырёх из последних пяти лет. И я тоже в восторге от этого.



Но это ничего не даёт команде. Он носит на спине номер 0. Эта цифра отображает количество выигранных им перстней. И я чувствую, что он будет самой большой причиной, по которой Леброн не сможет завоевать титул в этом сезоне», — приводит слова Скипа Бэйлесса Fadeaway World.