Стало известно, что кричал Джимми Батлер в адрес Николы Йокича во время стычки в матче НБА

Появилась видеозапись, на которой демонстрируется крайне эмоциональная реакция лидера «Майами Хит» Джимми Батлера на эпизод, участниками которого стали его партнёр по команде Маркиф Моррис и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.
«Давай сюда! Сюда. Тащи свою задницу обратно. Давай сюда!» — кричал Баттлер в адрес Йокича.
Напомним, Йокич нанёс Маркифу сильный удар плечом в область спины, отреагировав на его нарушение на себе. Моррис упал на паркет, после чего его на носилках унесли с площадки. Обоим участникам этого инцидента судьи дали по неспортивному фолу второй степени. Ранее сообщалось, что Батлер вместе с другими игроками «Хит» пытался выяснить отношения с баскетболистами «Денвер Наггетс» в коридоре. В ситуацию даже пришлось вмешаться охране.
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