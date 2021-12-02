Пол Пирс отреагировал на вывод Блэйка Гриффина и Кембы Уокера из составов клубов НБА

Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс высказался по поводу отчисления Блэйка Гриффина и Кембы Уокера из составов своих клубов.

«То есть вы хотите сказать, что Кемба Уокер и Блэйк Гриффин больше не могут играть?» — написал в своём «твиттере» Пирс.

Напомним, Кемба Уокер перешёл в «Нью-Йорк Никс» в нынешнее межсезонье. Сообщалось, что баскетболист уступил «Оклахома-Сити» примерно $ 20 млн из $ 70 млн, чтобы стать свободным агентом. В «Никс» он получает около $ 9 млн за сезон. Ранее главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо объяснил причину, по которой Кемба Уокер был выведен из ротации.

Блэйк Гриффин также прокомментировал своё отчисление из «Бруклин Нетс».