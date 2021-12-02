ЦСКА разгромил «Панатинаикос» в матче Евролиги

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл греческий «Панатинаикос» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 97:77.
Армейцы с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв отрезок со счётом 31:22. Во второй четверти армейцам удалось увеличить преимущество до 15 очков.
В третьей четверти ЦСКА снова оказался сильнее — к заключительному игровому отрезку московская команда вела со счётом 75:54. Заключительная четверть превратилась в простую формальность, по итогам которой «Панатинаикосу» удалось отыграть лишь одно очко отставания. Итоговый счёт встречи — 97:77 в пользу ЦСКА.
Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Уилл Клайберн и Семён Антонов, набравшие по 16 очков. В составе гостей паркета 19 очков на свой счёт записал Окаро Уайт.
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