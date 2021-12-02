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ЦСКА разгромил «Панатинаикос» в матче Евролиги

ЦСКА разгромил «Панатинаикос» в матче Евролиги
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Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл греческий «Панатинаикос» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 97:77.

Армейцы с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв отрезок со счётом 31:22. Во второй четверти армейцам удалось увеличить преимущество до 15 очков.

В третьей четверти ЦСКА снова оказался сильнее — к заключительному игровому отрезку московская команда вела со счётом 75:54. Заключительная четверть превратилась в простую формальность, по итогам которой «Панатинаикосу» удалось отыграть лишь одно очко отставания. Итоговый счёт встречи — 97:77 в пользу ЦСКА.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
02 декабря 2021, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
97 : 77
Панатинаикос
Афины, Греция
ЦСКА: Швед - 17, Антонов - 16, Клайберн - 16, Лундберг - 11, Боломбой - 9, Григонис - 9, Милутинов - 9, Ухов - 6, Курбанов - 2, Фарид - 2, Ивлев, Хоменко
Панатинаикос: Уайт - 19, Эванс - 15, Недович - 14, Папаяннис - 14, Сент-Рос - 10, Макон - 3, Перри - 2, Бохоридис, Каввадас, Каселакис, Манцукас, Флойд

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Уилл Клайберн и Семён Антонов, набравшие по 16 очков. В составе гостей паркета 19 очков на свой счёт записал Окаро Уайт.

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