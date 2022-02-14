Леброн Джеймс написал эмоциональный пост после посещения Супербоула

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями после посещения матча за Супербоул, в котором «Лос-Анджелес Рэмс» принимал «Цинциннати Бэнгалс». «Рэмс» победили со счётом 23:20 (7:3, 6:7, 3:10, 7:0).

«Боже мой! Вау! Вау! Вау! Лучшее шоу в перерыве, которое я когда-либо видел!», — написал Джеймс в своём «твиттере».

В перерыве Супербоула-2022 выступали Доктор Дре, Эминем, Снуп Дог, 50 Cent, Кендрик Ламар и Мэри Джей Блайдж. Впервые за два года на решающий матч сезона НФЛ было допущено максимально возможное количество болельщиков.

«Лос-Анджелес Рэмс» во второй раз в своей истории выиграли Супербоул, первый раз это произошло в 2000 году. «Цинциннати» дважды добирался до финального матча, но оба раза проигрывал.