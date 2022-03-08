Мэджик Джонсон выступил с заявлением относительно угроз, которые получила семья Уэстбрука

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на то, что семье разыгрывающего калифорнийского клуба Расселла Уэстбрука стали поступать угрозы со стороны болельщиков.
«Мы обязаны собраться вместе и поддержать Расселла Уэстбрука и всю его семью. Угрозы и нападки совершенно неприемлемы и недопустимы. В спорте нет места такому поведению, и точка», — написал Джонсон на своей официальной странице в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 63 матчах, в которых в среднем набирал 18,1 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 7,2 результативные передачи. Не так давно инсайдер Марк Стейн выразил мнение, что Уэстбрук не будет выступать за «Лейкерс» в следующем сезоне.
Ранее о скандальной ситуации с поведением болельщиков высказался сам Расселл.
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