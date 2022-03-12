Айзея Томас принизил достижения Майкла Джордана

Знаменитый в прошлом баскетболист Айзея Томас принизил достижения легендарного Майкла Джордана.
«Есть легенда, что Джордан обошёл Ларри Бёрда, Мэджика Джонсона и Карима Абдул-Джаббара, чтобы получить все свои титулы. Но нет! Стоп! Это моя история, а не Майкла Джордана. Он никогда не побеждал этих трёх игроков, чтобы пройти путь до титула. Он обыграл нас, «Пистонс», а затем таких игроков, как Чарльз Баркли, Шон Кемп, Карл Мэлоун или Патрик Юинг», — приводит слова Томаса Essentially Sports.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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