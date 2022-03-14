Кендрик Перкинс назвал лучшего скорера в истории НБА

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант является лучшим скорером в истории лиги.
«Кевин Дюрант мог бы возглавлять лигу по количеству очков каждый год, если бы захотел! Эти 27 очков в первой половине с «Нью-Йорк Никс» пришли так легко. Я буду продолжать твердить, что он — величайший бомбардир, которого когда-либо видела эта игра! Продолжай в том же духе», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.
Напомним, вчера, 13 марта, Кевин Дюрант набрал 53 очка в матче с «Никс», что помогло его команде одержать победу со счётом 110:107.
33-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи.
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