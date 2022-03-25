В НБА отрицают, что отчисление Энеса Кантера связано с его политическими взглядами

Комиссар НБА Адам Сильвер отрицает, что отчисление центрового Энеса Кантера из лиги связано с его активной политической позицией.
«Мы лично разговаривали с Кантером о его деятельности в этом сезоне. Я чётко дал ему понять, что у него есть полное право высказываться по вопросам, которые он считает важными», — цитирует Сильвера New York Times.
В феврале «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сейчас центровой является свободным агентом. В нынешнем сезоне НБА Энес принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 3,7 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 0,2 передачи.
Энес Кантер известен тем, что на протяжении долгого времени критиковал власти Турции.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 25 марта 2022
-
18:53
-
17:46
-
16:49
-
15:39
-
14:21
-
13:33
-
12:46
-
11:59
-
11:38
-
10:19
-
09:34
-
06:56
-
06:06
-
00:59
-
00:06
- 24 марта 2022
-
22:43
-
21:50
-
20:48
-
19:55
-
18:59
-
17:55
-
16:52
-
15:09
-
13:59
-
12:44
-
11:44
-
10:46
-
09:29
-
07:54
-
05:15
-
04:28
-
00:33
- 23 марта 2022
-
23:56
-
22:38
-
20:57