В НБА отрицают, что отчисление Энеса Кантера связано с его политическими взглядами

Комиссар НБА Адам Сильвер отрицает, что отчисление центрового Энеса Кантера из лиги связано с его активной политической позицией.



«Мы лично разговаривали с Кантером о его деятельности в этом сезоне. Я чётко дал ему понять, что у него есть полное право высказываться по вопросам, которые он считает важными», — цитирует Сильвера New York Times.



В феврале «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сейчас центровой является свободным агентом. В нынешнем сезоне НБА Энес принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 3,7 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 0,2 передачи.



Энес Кантер известен тем, что на протяжении долгого времени критиковал власти Турции.

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