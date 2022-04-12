Кендрику Перкинсу предлагали должность в штабе «Лейкерс»

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс рассказал, что ему предлагали войти в тренерский штаб «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» предлагали мне работу помощника тренера. Знаете почему? Они хотели, чтобы я пришёл и стал тем парнем, который мог бы прикрывать спину Фрэнка Вогеля, но при этом пользоваться уважением ребят в раздевалке», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.

Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф нынешнего сезона НБА после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Лидер клуба Леброн Джеймс в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.