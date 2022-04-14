Дуайт Ховард высказался по поводу своего будущего в «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал о том, что он хотел бы остаться в команде, несмотря на неудачный сезон.

«А с чего бы мне хотелось бы уйти? Я хочу закрепиться где-нибудь. Мне нравится быть здесь, я люблю болельщиков. У меня осталось всего пара лет в этом спорте, поэтому я хочу получить возможность показать свои навыки и талант и сделать это правильно, а также победить. Я чувствую, что заслуживаю этого.



Очевидно, что лично я все еще чувствую, что могу сделать больше и принести больше пользы, если мне дадут такую возможность. Но я благодарен, что у меня была еще одна возможность вернуться сюда и играть здесь, в Лос-Анджелесе. Я знаю, что всё закончилось не так, как мы все надеялись и ожидали, но, оглядываясь назад на этот сезон, мы можем быть очень благодарны за многое. Я думаю, что мы завершили сезон с очень хорошей энергией», — приводит слова Ховарда Fadeaway World.