Кендрик Перкинс дал прогноз на первый раунд плей-офф НБА Запада

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс дал прогноз на первый раунд плей-офф Западной конференции.



«Мой прогноз для Западной конференции: «Санз» в шести, «Уорриорз» в пяти, «Мемфис» в пяти, «Юта» в пяти», — написал Перкинс в своих социальных сетях.

Ранее «Юта Джаз» выиграла первый матч серии плей-офф с «Даллас Маверикс».

Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс».



Все участники плей-офф НБА:



«Майами Хит» – «Атланта Хоукс»

«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс»

«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз»

«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс»

«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз»

«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз»

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс».