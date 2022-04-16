Кендрик Перкинс дал прогноз на первый раунд плей-офф НБА Запада
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Бывший игрок НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс дал прогноз на первый раунд плей-офф Западной конференции.
«Мой прогноз для Западной конференции: «Санз» в шести, «Уорриорз» в пяти, «Мемфис» в пяти, «Юта» в пяти», — написал Перкинс в своих социальных сетях.
Ранее «Юта Джаз» выиграла первый матч серии плей-офф с «Даллас Маверикс».
Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс».
Все участники плей-офф НБА:
«Майами Хит» – «Атланта Хоукс»
«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс»
«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз»
«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс»
«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз»
«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз»
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс».
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