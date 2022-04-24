Стивен Эй Смит: я бы никогда не выдал Кайри Ирвингу многолетний контракт снова

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит считает, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не должен получать контракт на длительный срок.

«Я бы никогда не выдал Кайри Ирвингу многолетний контракт снова. Он потерял доверие к себе. Вы должны каждый раз продлевать его на один год. Не имеет значения, сколько он будет получать, важно дать ему всего один год. Вы должны быть уверены, что он будет работать.



Он провёл более 60 матчей лишь в 4 сезонах НБА из 11. Он большой специалист в том, чтобы прогуливать работу. Нужно быть сумасшедшим, чтобы дать ему многолетний контракт», — приводит слова Эй Смита ESPN.

Напомним, сейчас «Бруклин» уступает в серии «Бостон Селтикс» со счётом 0-3. Четвёртый матч между командами пройдёт в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» во вторник, 26 апреля. Начало встречи – в 2:00 мск.