Стал известен статус Бена Симмонса на четвёртый матч с «Бостоном»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс не сможет принять участия в четвёртом матче серии плей-офф с «Бостон Селтикс» (0-3). Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.
В феврале «Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.
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