ЦСКА представил мини-фильм о победе на последней секунде в четвёртом матче с «Зенитом»

Пресс-служба ЦСКА показала мини-фильм, посвящённый победе армейцев в четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Напомним, соперники не выявили победителя по итогам четырёх четвертей. Одного овертайма также оказалось недостаточно. Финальный счёт был установлен только на последней секунде второй дополнительной пятиминутки — 111:110.
«Огненный четвёртый матч финальной серии, в котором никто не хотел уступать. Автор победного баззера — Каспер Уэйр, самый результативный игрок матча Уилл Клайберн и главный тренер Димитрис Итудис в репортаже», — говорится в описании к видео.
Посмотреть видео можно на канале ПБК ЦСКА Москва в YouTube. Права на видео принадлежат ПБК ЦСКА.
Ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказала мнение, что этот матч был лучше, чем встречи в «Финале четырёх» Евролиги.
- 28 мая 2022
-
15:27
-
14:19
-
13:27
-
12:34
-
11:35
-
10:52
-
09:55
-
09:27
-
06:43
-
03:47
-
00:47
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:12
-
00:10
- 27 мая 2022
-
23:02
-
22:32
-
20:15
-
18:57
-
17:41
-
16:18
-
15:26
-
13:58
-
12:50
-
12:13
-
11:18
-
10:34
-
09:29
-
08:45
-
06:45
-
05:00
-
04:33
-
00:47
- 26 мая 2022
-
23:49