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ЦСКА представил мини-фильм о победе на последней секунде в четвёртом матче с «Зенитом»

ЦСКА представил мини-фильм о победе на последней секунде в четвёртом матче с «Зенитом»
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Пресс-служба ЦСКА показала мини-фильм, посвящённый победе армейцев в четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Напомним, соперники не выявили победителя по итогам четырёх четвертей. Одного овертайма также оказалось недостаточно. Финальный счёт был установлен только на последней секунде второй дополнительной пятиминутки — 111:110.

«Огненный четвёртый матч финальной серии, в котором никто не хотел уступать. Автор победного баззера — Каспер Уэйр, самый результативный игрок матча Уилл Клайберн и главный тренер Димитрис Итудис в репортаже», — говорится в описании к видео.

Посмотреть видео можно на канале ПБК ЦСКА Москва в YouTube. Права на видео принадлежат ПБК ЦСКА.

Ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказала мнение, что этот матч был лучше, чем встречи в «Финале четырёх» Евролиги.

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