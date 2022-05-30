Джейлен Браун: финал конференции с «Майами» был самой серьёзной проверкой в карьере

Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал выход команды в финал плей-офф НБА. Минувшей ночью «Бостон» завоевал путёвку в финал НБА. В седьмом матче серии «Селтикс» обыграли «Майами Хит» со счётом 100:96. Счёт в серии — 4-3.



«Бостон» проявил свою сущность. Мы отвечали на вызовы, которые появлялись по ходу сезона. И мы справлялись с трудностями. Сегодня наша команда прошла самую серьёзную проверку. И это касается не только нынешнего сезона, но и наших карьер.



Мы уступили дома в шестом матче, но на седьмую встречу подготовились с психологической точки зрения. И это было непросто, но мы справились», — цитирует Брауна ESPN.

В финальном матче плей-офф «Бостон» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», который в предыдущей стадии оказался сильнее «Даллас Маверикс» с общим счётом 4:1.