Джейлен Браун: финал конференции с «Майами» был самой серьёзной проверкой в карьере

Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал выход команды в финал плей-офф НБА. Минувшей ночью «Бостон» завоевал путёвку в финал НБА. В седьмом матче серии «Селтикс» обыграли «Майами Хит» со счётом 100:96. Счёт в серии — 4-3.
«Бостон» проявил свою сущность. Мы отвечали на вызовы, которые появлялись по ходу сезона. И мы справлялись с трудностями. Сегодня наша команда прошла самую серьёзную проверку. И это касается не только нынешнего сезона, но и наших карьер.
Мы уступили дома в шестом матче, но на седьмую встречу подготовились с психологической точки зрения. И это было непросто, но мы справились», — цитирует Брауна ESPN.
В финальном матче плей-офф «Бостон» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», который в предыдущей стадии оказался сильнее «Даллас Маверикс» с общим счётом 4:1.
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