ПСБ и РФБ откроют семь баскетбольных площадок до конца года

В День защиты детей Директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц и Президент РФБ Андрей Кириленко в ходе пресс-конференции рассказали о совместном Первом всероссийском спортивном проекте «ПСБ — Детям», в рамках которого в регионах России строятся центры уличного баскетбола. В 2022 году будет открыто семь площадок: в Тюмени, Ставрополе, Ижевске, Новокузнецке, Оренбурге, Архангельске и Нальчике.



Все центры будут оснащены профессиональным морозоустойчивым акриловым покрытием, освещением, трибунами для болельщиков, пространством для воркаута. На площадках могут проводиться соревнования по баскетболу 3х3 любого уровня – от городских и региональных до международных.



«У нашего проекта есть определённые цели. Это вовлечение людей всех возрастов в занятие спортом, повышение их уровня жизни. Новые площадки полностью соответствуют всем стандартам ФИБА, позволяют проводить на них международные соревнования», — отметил Рубен Бегунц.



Помимо этого, представитель ПСБ рассказал о корпоративной спортивной программе внутри структуры банка.



«В ПСБ есть большая программа корпоративного развития, которая называется «ПСБ Спорт». Она нацелена на развитие нашего корпоративного сообщества и позволяет сотрудникам заниматься разными видами спорта», — говорит Рубен Бегунц. Также он отметил, что в ПСБ по всей России существует несколько команд по баскетболу и баскетболу 3х3, состоящих исключительно из сотрудников банка. Они участвуют в межбанковских и корпоративных турнирах.



«Когда сотрудники общаются не только на работе, но и в свободное время, преодолевая вместе спортивные пути, — это очень важно. Надеюсь, мы подключим сетку баскетбола 3х3 чуть больше, нежели сейчас», — добавил он.



Говоря о уже реализованных спортивных площадках, президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что с момента старта проекта в 2020 году уже построено пять центров уличного баскетбола — в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде и Чебоксарах.



«Я сам начинал свою карьеру на уличной площадке. И очень хочется, чтобы новая баскетбольная инфраструктура была как можно более крутой. Чтобы у нашей молодёжи была возможность играть в баскетбол в самых современных условиях. Очень важно значение слова «наследие». Я наблюдаю, в каких условиях растут дети, где они учатся, на каких площадках занимаются спортом. Наш проект благодаря ПСБ оставит очень серьёзное наследие», — заявил Андрей Кириленко.