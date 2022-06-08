Браун: «Бостон» и «Голден Стэйт» могут бойкотировать финальную серию НБА
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Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал, что его команда вместе с «Голден Стэйт Уорриорз» может бойкотировать финальную серию НБА, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме с оружием в США.
«Это возможно. Определённо, что-то нужно решать.
Бойкот повышает осведомлённость. Он привлекает внимание людей. Я думаю, что это эффективная стратегия, которая может сработать. Посмотрим», — приводит слова Брауна журналист Челси Шеррод в своих социальных сетях.
Напомним, на данный момент счёт в серии 1-1. Следующий матч между «Селтикс» и «Уорриорз» состоится в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в четверг, 9 июня, в 4:00 мск.
Люди спасаются бегством от стрелка после матча НБА:
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