Перкинс рассказал, кто должен стать MVP финала НБА

Бывший игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс считает, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри должен получить награду MVP финала НБА.

«Я считаю, что Стефен Карри должен стать MVP финала независимо от исхода! Он был лучшим игроком в серии с огромным отрывом. Этот парень набирает в среднем 35 очков!» — написал Перкинс в социальных сетях.

Стефен Карри в четвёртой игре финала НБА набрал 43 очка (семь из 14 трёхочковых), сделал 10 подборов, отдал четыре передачи, а также помог «Уорриорз» нанести выездное поражение «Бостону» (107:97) и сравнять счёт в финальной серии (2-2). Следующая игра между клубами состоится 14 июня. На этот раз «воины» выступят в роли хозяев. Начало встречи — в 4:00 мск.