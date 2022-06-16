Медведев: у Мики предложение от «Реала», с которым «Зениту» сложно конкурировать

Глава совета директоров «Зенита» Александр Медведев заявил, что форвард Джордан Мики имеет предложение от мадридского «Реала», с которым клубу из Санкт-Петербурга сложно конкурировать.
«В футбольном клубе и баскетбольном разные ситуации из-за отстранения от еврокубков. У ряда баскетболистов закончились контракты. Сейчас межсезонье, когда можно разговаривать с игроками. Но у Мики есть предложение от мадридского «Реала». В такой обстановке сложно конкурировать, ведь испанцы будут играть в Евролиге», – цитирует Медведева «РИА Новости».
В минувшем сезоне Мики был признан лучшим защищающимся игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ и MVP плей-офф, а также помог «Зениту» впервые в истории стать чемпионом страны. В 18 играх средние показатели 27-летнего форварда составили 13,6 очка и 4,1 подбора. В решающем матче финальной серии с московским ЦСКА (81:75, 4-3) Мики стал самым результативным игроком в составе обеих команд, набрав 19 очков.
Ранее сообщалось об интересе к американцу со стороны итальянского «Виртуса», турецкого «Фенербахче» и тель-авивского «Маккаби».
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