Керр объяснил, почему он заменил Грина в концовке одной из игр финала с «Бостоном»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему он принял решение заменить одного из ключевых игроков команды Дрэймонда Грина во время концовки четвёртой игры финальной серии НБА с «Бостон Селтикс» (107:97).
«Я в этой команде уже восемь лет, поэтому успел немного понять этих ребят. Я особо не думал, когда убрал Дрэймонда с площадки, потому что у этой пятёрки дела шли не особо хорошо. Я понял, что сейчас нужно что-то менять. Я решил просто убрать Дрэя с площадки на пару минут.
Если вы как тренер нашли группу игроков, которая отлично работает на площадке, вы понимаете их и механизмы влияния на их игру, а самое важное — как улучшить их положение, то вы не будете беспокоиться о том, что чьи-то чувства задеты или что-то в этом роде», — приводит слова Керра Fadeaway World.
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